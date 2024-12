Tuttosport: "Fonseca, fai come Carletto: un trofeo per tenerti il Milan"

"Fonseca, fai come Carletto: un trofeo per tenerti il Milan": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che domani i rossoneri saranno impegnati contro il Sassuolo negli ottavi di Coppa Italia, competizione che il Diavolo non deve snobbare perchè alzando il trofeo a maggio 2025 potrebbe prolungare l’avventura del tecnico portoghese sulla panchina milanista.

Il Milan non vince la Coppa Italia da 21 anni: era il 2003 e a sollevarla fu la squadra allenata da Carlo Ancelotti. Da quella volta in poi i rossoneri hanno avuto parecchie delusioni, mentre quest'anno rappresenta un'opportunità importante per alzare un trofeo visto che lo scudetto è distante e la Champions League ha altre squadre favorite.