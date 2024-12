Tuttosport: "Fonseca, Theo, Leao & C. Questione di (non) feeling"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così stamattina: "Fonseca, Theo, Leao & C. Questione di (non) feeling". ll quotidiano analizza il fatto che in questi mesi non è mai scattato il feeling tra la squadra e Paulo Fonseca che da ieri non è l'allenatore del Milan. In particolare, il portoghese ha avuto problemi con due leader tecnici della squadra rossonera, vale a dire Rafael Leao e Theo Hernandez. Poco dialogo, panchine punitive e attacchi pubblici: alla fine la strategia si è ritorta contro il tecnico portoghese.

Sono diverse le questioni hanno creato malumori nello spogliatoio del Milan in questi mesi: una di questa è certamente quella che riguarda la fascia da capitano, con Fonseca che non ha mai fatto mistero di essersi dovuto allineare alla regola aurea che vige nel club di via Aldo Rossi, ossia che i gradi di capitano vanno sul braccio di chi ha più presenze in squadra. Alla squadra non sono poi nemmeno piaciute le variazioni di formazione in extremis.