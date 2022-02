Tuttosport - Futuro Belotti: Milan destinazione preferita, c'è anche la Juve sul Gallo

Dove giocherà Andrea Belotti nelle prossima stagione? Se lo chiedono in tanti, al momento non ci sono grosse certezze, se no che il Gallo lascerà il Torino a fine stagione a zero visto che il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno. Come riporta Tuttosport, la destinazione Milan resta la preferita del giocatore, che piace anche Fiorentina, Napoli e Roma, ma occhi anche all'ipotesi Juventus. Scartate invece per ora le piste estere (Toronto, Arabia, Cina).