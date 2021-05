Tuttosport - Futuro Gigio: si torna a respirare aria positiva in merito al rinnovo

Secondo quanto riporta questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport, si torna a respirare aria positiva in casa rossonera in merito al rinnovo di Gigio Donnarumma, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno. Dopo settimane di tensione, soprattutto per via della voci sulla Juventus, sia il portiere che tutto l'ambiente del Milan sembra essere più rilassato.