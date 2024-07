Tuttosport già pensa al duello: "Lautaro-Morata, un trono per due"

Alvaro Morata sarà un nuovo giocatore del Milan, oramai manca solamente l'ufficialità che potrebbe arrivare nelle prossime ore, cioè dopo che il centravanti spagnolo avrà effettuato le visite mediche a Madrid. Poi il quasi ex attaccante dell'Atletico partirà con la sua famiglia per le meritate vacanze. Intanto Tuttosport questa mattina si pregusta già la sfida che ci sarà in campo nei prossimi derby: da una parte Morata in rossonero, dall'altra Lautaro in nerazzurro. Entrambi sono reduci dai trionfi con le rispettive nazionali, di cui sono stati protagonisti.

Scrive Tuttosport questa mattina: "Lautaro-Morata: un trono per due". Nell'occhiello si legge: "I trionfi di Argentina e Spagna marchiati a fuoco dai prossimi protagonisti nel derby di Milano: il capitano dell’Inter pronto ad accogliere l’ormai ex centravanti dell’Atletico". E poi ancora nel sottotitolo viene aggiunto: "L’interista: «Volevo liberarmi dalla spina del Mondiale: non ero riuscito a dare tutto». Il futuro milanista: «Più felice lontano dalla Spagna»". Prima di arrivare a Milano per entrambi ci sarà un periodo di vacanza.