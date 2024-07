Tuttosport: "Giorni caldi per Zirkzee, ma si fa largo Gimenez"

Nei prossimi giorni potrebbero esserci risvolti decisivi nelle questioni relative al futuro di Joshua Zirkzee, da mesi la priorità del Milan per l'attacco. Per evitare di ritrovarsi nella situazione nella quale effettivamente è oggi, la dirigenza rossonera ha praticamente iniziato a trattare l'olandese dallo scorso autunno prima di tutti, raggiungendo un accordo col giocatore nelle scorse settimane e dicendosi disposto ad attivare la clausola risolutoria presente nel contratto del 2001 che comporterebbe un versamento da 40 milioni nelle casse del Bologna.

Stando a quanto riportato questa mattina da Tuttosport, però, "il Manchester United si sta facendo sotto e il Milan, dal suo punto di vista, non ha intenzione di pagare 15 milioni di commissioni a Kia Joorabchian, che a sua volta non sta dando grossi segnali di apertura ad uno sconto". Ecco perché il Milan si starebbe iniziando a guardare con interesse intorno, con Santiago Gimenez del Feyenoord che potrebbe essere un'alternativa più che valida a Zirkzee. Il Feyenoord valuta il messicano 50 milioni di euro, ma sembrerebbero esserci dei margini operativi.

In tutto questo non bisogna assolutamente dimenticare la pista che porta a Romelu Lukaku, anche se in questo caso ci sarebbe ancora troppa distanza fra Milan e Chelsea sulla domanda e l'offerta. Da accantonare, per il momento, l'ipotesi Tammy Abraham, perché nonostante dalle parti di Casa Milan sappiano dell’interesse dell'inglese nella destinazione milanista, il nome non scalda.