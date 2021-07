Tuttosport - Giroud e non solo: il Milan parla francese

Giroud sarà il ventesimo giocatore francese nella storia del Milan, il quarto di questa stagione. Oltre all’ex Chelsea, infatti, in rosa ci sono anche Theo Hernandez, Mike Maignan e Pierre Kalulu. Come riporta Tuttosport, occhio pure ai possibili acquisti last minute, che potrebbero regalare al club altri giocatori francofoni. Ci sono indizi importanti, ad esempio, che portano a Ballo-Touré (senegalese ma nato in Francia) e Bakayoko, il quale ha già indossato in passato la maglia rossonera.