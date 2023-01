Tuttosport guarda avanti: "Appuntamento rinnovi. Leao e Skriniar in agenda"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Sono passate solo poche ore dalla gara di Supercoppa ma Tuttosport già guarda avanti nell'edizione di questa mattina e riporta qualche notizia sulle due trattative fondamentali che aspettano Milan e Inter: "Appuntamento rinnovi. Leao e Skriniar in agenda". In casa Milan si respira ottimismo per il calciatore portoghese che avrebbe deciso di rimanere in rossonero per continuare il suo processo di crescita: il club avrebbe messo sul piatto un contratto dal valore di 7.5 milioni di euro, all inclusive. Nei prossimi giorni l'incontro.