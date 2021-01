Tuttosport: "I regali del Milan consegnano la qualificazione all'Inter"

L'Inter si aggiudica il derby di Coppa Italia contro il Milan e vola in semifinale: "Si autoelimina il Milan, più che si qualifica l'Inter - scrive oggi Tuttosport -. Perché davvero la squadra di Pioli ha fatto di tutto per regalare ai cugini la semifinale di Coppa Italia". Ciò non significa, secondo il quotidiano, che i nerazzurri non abbiano meritato, perché nel computo delle occasioni (e a tratti anche nello spettacolo) si sono fatti preferire. Sono però i regali dei rossoneri ad aver instradato la vittoria: "Con Ibrahimovic imputato principale, tradito da un nervosismo ingiustificato, dopo aver portato in vantaggio i suoi, che gli costa il primo giallo. E reo di aver lasciato la squadra in dieci - prosegue Tuttosport -, per un'altra ingenuità incredibile a centrocampo, con ancora mezz'ora di gioco". Stecca Leao, che affonda il tackle in area su Barella e regala all'Inter il rigore del pareggio, così come Meité, autore del fallo che Eriksen ha poi trasformato nel gol-vittoria.