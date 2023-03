Tuttosport: "Ibrahimovic. Per il record, per il Milan, per l’Europa"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

"Ibrahimovic. Per il record, per il Milan, per l’Europa": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che lo svedese scalpita per giocare, anche se stasera contro la Salernitana dovrebbe partire ancora dalla panchina. Il numero 11 rossonero non vede l'ora poi di tornare anche finalmente a segnare dopo 14 mesi dall'ultima volta: in caso di gol, Zlatan diventerebbe il giocatore più anziano a siglare una rete in Serie A e darebbe una mano importante al Diavolo nella corsa alla Champions League.