Tuttosport: "Il club fa quadrato su Fonseca, che però deve svoltare"

Il Milan si ritrova ancora una volta nella condizione di non poter più sbagliare. Il pareggio di domenica scorsa contro il Genoa ha scatenato una rumorosissima contestazione da parte dei tifosi, rivolta nei confronti di tutti, nessuno escluso: allenatore, giocatori ma soprattutto proprietà.

Questa è partita a San Siro ed è continuata anche il lunedì sera all'Armani Silos, locale nel quale è andata in scena la festa dei 125 anni che il Milan aveva organizzato in compagnia di vecchi amici, tesserati e Legends. Venerdì c'è il Verona, ed il Diavolo non si può permettere di commettere altri passi falsi.

Ne è consapevole la squadra, così come la società e lo stesso Fonseca, ben saldo sulla panchina rossonera, anche se questa mattina Tuttosport ha titolato: "Il club fa quadrato su Fonseca, che però deve svoltare". La trasferta del Bentegodi, dunque, potrebbe davvero rappresentare essere uno spartiacque importante non solo della stagione del Milan, ma anche per il futuro della panchina del lusitano.