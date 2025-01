Tuttosport: "Il Lipsia restituisce Okafor". Ieri il rientro a Milano dell'elvetico

Sembrava essere cosa fatta, il calciatore era anche volato in Germania per sottoporsi al consueto iter di visite mediche, ma come riportato questa mattina da Tuttosport: "Il Lipsia restituisce Okafor".

Stando a quanto trapela la Germania, il test ai quali è stato sottoposto il giocatore elvetico non hanno convinto il club della galassia RedBull, che alla ricerca di un giocatore pronto hanno deciso di far saltare l'affare. Lato Milan, invece, trapelerebbe tutt'altro, visto che a detta del club di via Aldo Rossi Okafor non aveva alcun tipo di problema, come d'altronde confermano anche le due sedute in gruppo della settimana scorsa.

Certo, quando si torna da un infortunio c'è bisogno di riatletizzarsi, ed Okafor aveva bisogno dalle 2 alle 3 settimane, ma il Milan invece credere che dietro quest'affare sfumato si celerebbero fattori economici-contrattuali, non fisici.