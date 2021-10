Tuttosport - Il Milan guarda già al Verona: Ibra e Giroud recuperabili

Ultimo giorno di riposo per il Milan, che da domani riprenderà gli allenamenti in vista della partita contro il Verona in programma alla ripresa del campionato. Come riporta Tuttosport, Krunic, Bakayoko, Ibrahimovic e Giroud sono i nomi che Pioli si augura di poter convocare per il prossimo impegno: Zlatan e Olivier sono recuperabili, scrive il noto quotidiano. Anche Messias lavorerà ulteriormente per crescere di condizione, anche se quello visto a Bergamo sembra un giocatore ben instradato verso una forma ottimale.