Tuttosport: "Il Milan senza grinta spaventa Conceiçao"

"Il Milan senza grinta spaventa Conceiçao": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che il principale problema del Diavolo è la mancanza di carattere nel gruppo rossonero. La vittoria in Supercoppa Italiana sembrava poter dare la svolta definitiva alla stagione milanista e invece nelle ultime partite sono riemersi i soliti problemi di personalità e di mentalità. Dopo la brutta sconfitta contro la Juventus, il tecnico rossonero ha spiegato piuttosto amareggiato: "Il primo passo per vincere la partita è volerla vincere. Sono preoccupato, sto pensando a cosa fare per cambiare anche l'ambiente nello spogliatoio e intorno alla squadra. Nel secondo tempo è venuto fuori il Milan che già conoscete: io sono il colpevole e mi prendo le responsabilità, ma qualcuno deve farsi un'esame di coscienza".

Un concetto simile era stato espresso poco più di un mese fa anche dal suo predecessore Paulo Fonseca che dopo la vittoria in Champions League contro la Stella Rossa di metà dicembre aveva dichiarato: "La nostra squadra è una montagna russa, oggi stiamo bene, domani chissà: è impressionante. Io so che lavoro tutti i giorni per preparare la squadra, per fare bene, non so se nella squadra tutti possono dire la stessa cosa".