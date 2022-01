Tuttosport: "Il Milan si ritrova senza difensori, ma vende soltanto"

"Il Milan si ritrova senza difensori, ma vende soltanto": titola così questa mattina Tuttosport in merito al mercato di gennaio dei rossoneri che si concluderà con ogni probabilità senza l'arrivo del sostituto di Simon Kjaer. In questi ultimi giorni prima della chiusura, il Diavolo si limiterà solamente a qualche cessione, come per esempio quelle di Castillejo e Plizzari, mentre non ci saranno novità sul fronte delle entrate.