Tuttosport in apertura: "Inter, scudetto più vicino ma il Milan non molla"

Tuttosport titola questa mattina in prima pagina: "Inter, scudetto più vicino ma il Milan non molla". L'Inter ieri non ha giocato, ma ha comunque fatto un passo avanti nella corsa allo scudetto: la sconfitta della Juventus lascia i bianconeri a -10, ma ora con lo stesso numero di gare giocate. Il Milan invece non molla, imponendosi sulla Fiorentina e riportandosi a sole sei lunghezze dai nerazzurri, con una gara in più.