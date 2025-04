Tuttosport in apertura: "Maignan, vergogna a Udine"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina in prima pagina: "Maignan, vergogna a Udine". In vista della sfida di domani sera del Milan in casa dell'Udinese, nella città friulana è stato esposto un vergognoso striscione contro il portiere rossonero: "Maignan uomo di m***a". Nella scorsa stagione, il francese, dopo alcuni insulti razzisti, decise di abbandonare il campo seguito dai compagni di squadra. Dopo quell'episodio, seguirono provvedimenti e polemiche, ma purtroppo ora ci risiamo.

Lo striscione, imbarazzante e offensivo, è stato successivamente rimosso. Lo scorso anno il match fu sospeso a causa di alcuni insulti a stampo razzista provenienti dalla curva di casa. Per quell'episodio si riuscì a risalire agli autori degli insulti razzisti: quattro persone, tre uomini e una donna nei confronti dei quali il questore di Udine aveva emesso un Daspo della durata di cinque anni.