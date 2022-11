Tuttosport in apertura su Belgio-Marocco: "De Ketelaere? No, l'asso è Sabiri"

MilanNews.it

Tuttosport in edicola questa mattina titola così in merito alla vittoria di ieri del Marocco contro il Belgio: "De Ketelaere? No, l'asso è Sabiri". La nazionale marocchina ha battuto 2-0 quella belga e uno dei grandi protagonisti è stato il giocatore che milita nella Sampdoria che ha aperto le marcature su punizione. Deludente prestazione della squadra del ct Martinez che nella ripresa ha provato a dare una scossa ai suoi ragazzi inserendo anche il trequarista del Milan, ma il suo ingresso in campo non ha inciso.