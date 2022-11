Tuttosport in apertura titola: "Mondiale e contratto: caso Leao"

MilanNews.it

L'edizione di questa mattina in edicola di Tuttosport fa il punto su Rafael Leao e titola in taglio basso della prima pagina: "Mondiale e contratto: caso Leao". Secondo il quotidiano sportivo con base a Torino, le prestazioni del portoghese nelle ultime settimane potrebbero essere state influenzate dalla voglia essere protagonista al Mondiale con il Portogallo in Qatar e dalle chiacchiere per un rinnovo con il Milan che non arriva e appare sempre molto intricato.