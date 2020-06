Tuttosport in apertura: "Vola la Dea del gol! Inter, Milan e Napoli: sì!"

"Vola la Dea del gol! Inter, Milan e Napoli: sì!": sulla prima pagina odierna di Tuttosport spazio in taglio alto alle gare di ieri dove l'Atalanta ha portato via tre punti da Udine, il Napoli ha battuto la Spal in casa, nello scontro diretto con la Roma il Milan è riuscito a vincere per 2-0 e infine a chiudere l'Inter in rimonta ha sbancato Parma per 1-2.