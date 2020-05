"12 giugno: c’è Juve-Milan". Questo il titolo scelto dal quotidiano Tuttosport in merito alla ripresa del calcio in Italia. "Tensione in Lega per i calendari - si legge in prima pagina - chiesto al Governo di anticipare di un giorno le semifinali di Coppa Italia, finale confermata il 17. In campionato si ricomincia dai recuperi, il 20 e il 21. La A riparte con Toro-Parma e Verona-Cagliari".