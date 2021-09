L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina in prima pagina sul Milan: "Brahim, nuovo leader scudetto". Il numero 10 rossonero è diventato un pilastro importantissimo per Pioli che in questo avvio di stagione lo ha schierato titolare in tutte le partite. I sogni scudetto del Diavolo passano anche dai suoi piedi.