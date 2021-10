Tuttosport in prima pagina: "Diavolo d'un Milan! Inter, crollo e rissa"

Il taglio alto della prima pagina odierna di Tuttosport è dedicato alle milanesi in campo ieri. Alle 18 l'Inter è stata battuta dalla Lazio 3-1 incappando così nella prima sconfitta in campionato. Il Milan invece, in campo la sera, ha sconfitta - sempre in rimonta - il Verona passando da 0-2 a 3-2. Questo il titolo: "Diavolo d'un Milan! Inter, crollo e rissa".