Tuttosport in prima pagina: "Fiducia Fonseca: 'Milan, ottavi con 9 punti'"

vedi letture

Tuttosport titola così questa mattina in prima pagina: "Fiducia Fonseca: 'Milan, ottavi con 9 punti'". Stasera il Diavolo sarà impegnato a San Siro contro la Stella Rossa. Se i rossoneri dovessero vincere contro i serbi e poi anche le ultime due sfide della fase campionato di Champions League contro Girona e Dinamo Zagabria chiuderebbero tra le prime otto della classifica e in questo modo andrebbero direttamente agli ottavi senza fare i playoff.

Queste le parole di ieri di Paulo Fonseca in conferenza stampa: "Obiettivo top 8 in Champions? Penso che la cosa più importante sia vincere la prossima, ma non posso dire che non pensiamo a questa possibilità. Ma se non vinciamo la prossima sarà difficile. Pensiamo alla prossima e poi penseremo alle altre".

DOVE VEDERE MILAN-STELLA ROSSA

Data: mercoledì 11 dicembre 2024

Ore: 21.00

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: Sky Sport, NOW Tv

Web: MilanNews.it