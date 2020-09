"Ibra fa bum bum!". È il titolo scelto da Tuttosport dopo la vittoria del Milan contro il Bologna. "Infinito Zlatan - scrive in prima pagina il noto quotidiano sportivo - dopo il gol in Europa League, la doppietta nel debutto in campionato. Rossoneri in salute e Maldini annuncia nuovi acquisti: ‘Il difensore centrale è la priorità’".