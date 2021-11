Tuttosport in prima pagina: "Juve, Inter e Milan grandi manovre: Zakaria, Brozovic, Pioli"

"Juve, Inter e Milan grandi manovre: Zakaria, Brozovic, Pioli" scrive Tuttosport in apertura quest'oggi. Pressing Zakaria per la Juventus: il mediano e Vlahovic piste calde per gennaio. Cherubini è rimasto a Londra. Priorità rinnovo Brozovic per l'Inter: stretta per il prolungamento, tentativo per Perisic. Il Milan si muove per Pioli, pronto il rinnovo fino al 2023 con opzione per il 2024: 3 milioni a stagione. Il piano per vincere in Italia e in Europa.