Tuttosport in prima pagina: "Juve-Lewa, sorpasso al Milan"

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Tuttosport in edicola stamattina apre così in prima pagina: "Juve-Lewa, sorpasso al Milan". Sia rossoneri che bianconeri sono alla ricerca di un grande centravanti per la prossima stagione e hanno messo entrambi nel mirino Robert Lewandowski, attaccante che in estate dovrebbe lasciare a zero il Barcellona. Nelle ultime ore, il club torinese avrebbe superato il Diavolo nella corsa al polacco per il quale sarebbe pronto un contratto da sei milioni di euro più bonus. Il giocatore sta ancora riflettendo sul suo futuro, ma intanto il suo agente sta incontrando diverse società che sono interessate al suo assistito.

Sulla prima pagina di Tuttosport, ci sono poi anche alcune dichiarazioni rilasciate da Christian Abbiati, ex portiere rossonero, secondo cui il Milan dovrebbe continuare a puntare su Max Allegri: "Se hai dei progetti è giusto continuare con lui. Perché Max ha già vinto con questa maglia, conosce bene l’ambiente ed è quindi la persona giusta per fare bene. Tutti buoni motivi per cui credo sia un pericolo cambiare allenatore".