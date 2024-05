Tuttosport in prima pagina: "L'ultima di Pioli col Milan. Tifosi gelidi su Fonseca"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina in prima pagina: "L'ultima di Pioli col Milan. Tifosi gelidi su Fonseca". Stasera il popolo rossonero saluterà Stefano Pioli che per l'ultima volta siederà sulla panchina del Diavolo in occasione dell'ultima partita di campionato contro la Salernitana a San Siro (i milanisti renderanno omaggio anche a Kjaer e Giroud, pure loro all'ultima gara con il Milan).

I dirigenti di via Aldo Rossi, intanto, hanno scelto il suo sostituto: sarà Paulo Fonseca il nuovo allenatore dei rossoneri. Una scelta che però non scalda più di tanto i tifosi milanisti, i quali avrebbero voluto altri profili, in primis Antonio Conte.