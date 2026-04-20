Tuttosport in prima pagina: "Milan, 2° posto e nuove bufere"

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"Milan, 2° posto e nuove bufere": titola così stamattina in prima pagina l'edizione odierna di Tuttosport che spiega che grazie al successo di ieri in casa dell'Hellas Verona per 1-0 il Diavolo ha fatto tre passi importanti verso la qualificazione alla prossima Champions League visto che, oltre ad essere tornato in seconda posizione, ha allungato a +8 sul quinto posto.

A decidere la sfida è stato un gol di Adrien Rabiot su assist di Rafael Leao che non ha preso molto bene la sostituzione a metà secondo tempo. Max Allegri, nel post-partita, ha spiegato a DAZN: "Leao ha fatto una bella partita e ha fatto un bell’assist per il gol. Poi in quel momento lì avevo bisogno di una punta con caratteristiche diverse ed è entrato Gimenez. Tutti si devono sentire importanti, anche quelli che stanno fuori, perché mancano 5 partite e tutti devono essere in condizione di poter entrare nelle migliori condizioni”.