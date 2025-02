Tuttosport in prima pagina: "Milan, a Empoli subito Joao Felix"

Tuttosport in edicola stamattina titola così in prima pagina: "Milan, a Empoli subito Joao Felix". Stasera in Toscana ci sarà il debutto dal primo minuto con la maglia rossonera di Joao Felix che giocherà da seconda punta nel 4-4-2 di Conceiçao al fianco di Abraham. Oltre al portoghese, che ha gà segnato la sua prima rete con il Diavolo in Coppa Italia contro la Roma, ci sarà l'esordio da titolare anche di Riccardo Sottil, altro colpo del mercato invernale del club di via Aldo Rossi.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-4-2):

Maignan

Walker Gabbia Thiaw Theo

Sottil Musah Fofana Pulisic

Joao Felix Abraham