Fonte: tuttomercatoweb.com

"Milan, la prima copertina è per Adli": titola così stamattina in prima pagina Tuttosport. Il francese, nuovo acquisto, brilla con Rebic nell'esordio stagionale in amichevole. Vittoria per 3-0 dei campioni d'Italia contro i dilettanti del Lemine Almenno. A segno pure Gabbia.