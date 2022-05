Tuttosport in prima pagina: "Milan modello City. Franchigie e successi"

MilanNews.it

Sulla prima pagina odierna di Tuttosport c'è spazio per l'imminente cambio di proprietà al Milan e sui progetti di RedBird: "Milan modello City. Franchigie e successi". Il fondo americano di Gerry Cardinale, che nelle prossime ore firmerà il signing, cioè il contratto preliminare per l'acquisto del club di via Aldo Rossi, prende come esempio il Manchester City. Il piano è formare franchigie per creare valore e giocatori.