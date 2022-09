Tuttosport in prima pagina: "Milan: Theo stirato, ci prova per la Juve"

MilanNews.it

Tuttosport in edicola questa mattina dedica spazio in prima pagina anche ai rossoneri ed in particolare all'infortunio muscolare di Theo Hernandez: "Milan: Theo stirato, ci prova per la Juve". Il terzino rossonero si è procurato uno stiramento all'adduttore durante la sfida contro il Napoli. Tra una settimana avrà un nuovo controllo per capire quando potrà tornare in campo. Lo staff medico milanista spera di recuperarlo per i match contro Chelsea e Juventus.