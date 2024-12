Tuttosport in prima pagina: "Milan, vittoria e veleni"

"Milan, vittoria e veleni": titola così questa mattina Tuttosport in prima pagina in merito al successo di ieri sera del Diavolo a San Siro contro la Stella Rossa. Di buono ci sono solo i tre punti che permettono ai rossoneri di tenere vive le speranze di chiudere la fase campionato di Champions League tra le prime otto squadre della classifica.

Ma la prestazione del Milan è stata molto deludente e l'atteggiamento di alcuni giocatori ha scatenato un nuovo sfogo di Paulo Fonseca: "Contento per il risultato, non per la prestazione, siamo sempre sulle montagne russe, devo parlare con i giocatori. Io lavoro tutti i giorni per il bene della squadra, ma all’interno del gruppo non so se tutti possono dire la stessa cosa. Mai mi fermerò. Io ho la coscienza a posto. Se ci sarà bisogno di far giocare i ragazzi della Primavera o del Milan Futuro, lo farò. Senza problemi".