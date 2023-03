Tuttosport in prima pagina: "Retegui in pole per il nuovo attacco Milan"

MilanNews.it

Sulla prima pagina odierna di Tuttosport c'è spazio anche per le ultime novità sul mercato del Diavolo: "Retegui in pole per il nuovo attacco Milan". In estate, ci sarà una rivoluzione nel reparto offensivo rossonero, con Giroud che è l'unico sicuro di restare. In bilico tutti gli altri, nel mirino ci sono l'attaccante del Tigre convocato anche dall'Italia e Okafor del Salisburgo.