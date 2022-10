Tuttosport in prima pagina: "Rinnovo Leao: Milan, sprint fra gli ostacoli"

MilanNews.it

L'edizione odierna di Tuttosport titola così in prima pagina: "Rinnovo Leao: Milan, sprint fra gli ostacoli". In casa rossonera continua a tenere banco la questione del prolungamento di contratto del portoghese. Ieri c'è stato un incontro tra i dirigenti milanisti e l'avvocato del giocatore. L'accordo non è stato ancora trovato, ma non c'è stata una rottura. Le parti andranno avanti a trattare.