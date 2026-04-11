Tuttosport in prima pagina sul Milan: "Il 4-3-3 con Leao. Formula Champions"

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"Il 4-3-3 con Leao. Formula Champions": titola così stamattina in prima pagina Tuttosport che spiega che oggi alle 18 contro l'Udinese il Milan scenderà in campo con il 4-3-3. Il tridente milanista sarà composto da Alexis Saelemaekers a destra, Rafael Leao come punta centrale e Christian Pulisic a sinistra. Max Allegri ha deciso di cambiare modulo o optare per uno schieramento più offensivo con la speranza di risolvere il problema del gol che ha colpito il Diavolo da qualche settimana. Salutato il sogno scudetto, il Milan ha ancora un piazzamento in Champions League da conquistare e servirà quindi una reazione immediata dopo il ko di Napoli.

Intervenuto ieri in conferenza stampa, Allegri ha parlato così dei suoi attaccanti: "Pulisic e Leao hanno avuto vari infortuni purtroppo, che non hanno fatto sì che trovassero la condizione. Ma hanno fatto gol importanti. Gimenez sta rientrando ore, dopo sei mesi può avere un calo fisico. Fullkrug è arrivato a gennaio, campionato nuovo, è un po' che era fermo... Si è messo a disposizione. Fino alla fine deve rimanere un ambiente positivo. Bisogna arrivare all'obiettivo: che si giochi con 6 punte, con 8, con una o nessuna non conta. Conta giocare le partite con fare propositivo. A Napoli abbiamo avuto occasioni, il risultato cambia le opionioni. Se avessimo vinto o pareggiato non è che la prestazione sarebbe stata migliore o peggiore, gli errori all'interno della partita sarebbero stati gli stessi. Ci sono momenti in cui non si riesce a fare gol, ma credo che la qualità di Leao, Nkunku, Gimenez, Pulisic, Fullkrug, Saelemaekers è alta. Domani è difficile, Udinese squadra fisica. Ti riparte addosso, tiene il campo in maniera devastante. Domani sera giochiame alle 6 con una temperatura diversa rispetto a 20 giorni fa. Ci sarà meno ritmo, siamo a fine stagione, il risultato diventa più importante. Bisogna concentrarsi su quello che c'è da fare".