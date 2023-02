Tuttosport in prima pagina: "Zaniolo rimane a piedi. Milan, colpo d'estate?"

MilanNews.it

Tuttosport in edicola oggi apre in prima pagina con il mercato invernale che si è chiuso ieri sera e scrive così: "Zaniolo rimane a piedi. Milan, colpo d'estate?". L'attaccante della Roma è rimasto in giallorosso nonostante avesse chiesto la cessione. Ci ha provato anche il club rossonero che potrebbe fare un nuovo tentativo in estate quando il giocatore entrerà nell'ultimo anno del suo contratto con la squadra romanista.