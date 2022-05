Tuttosport in taglio basso su Milan e Inter: "Derby per Asllani"

MilanNews.it

La rivalità tra Milan e Inter in questa fase dell'anno non si esaurisce su quanto si vede in campo. Almeno secondo Tuttosport che, nella sua prima pagina di oggi, in taglio basso, infiamma quello che da qui a poche settimane potrebbe essere un interessante scontro di mercato: "Derby per Asllani". Kristjan Asllani, classe 2002 albanese in forza all'Empoli, è oggetto del desiderio di molte squadre di Serie A tra cui le due milanesi che sarebbero pronte a ingaggiare una piccola battaglia per assicurarsene le prestazioni.