Tuttosport in vista del derby: "Covid, Inter-Milan 5-2"

"Covid, Inter-Milan 5-2". Lo scrive il quotidiano Tuttosport in vista del derby. “I nerazzurri in bolla volontaria ad Appiano - si legge a pagina 15 - i rossoneri riabbracciano Ibrahimovic finalmente negativo”. A una settimana dalla stracittadina di Milano, non è peggiorato il numero di positivi al Coronavirus nelle due squadre. Nel Milan i colpiti da Covid-19 rimangono Duarte e Gabbia, nell'Inter i contagiati sono Bastoni, Skriniar, Radu, Gagliardini e Nainggolan.