Tuttosport: "Jovic, un gol per tenersi il Milan. Fonseca: 'Sì, mi ha sorpreso'"

vedi letture

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Jovic, un gol per tenersi il Milan. Fonseca: 'Sì, mi ha sorpreso'". Sembrava destinato alla partenza e invece il serbo potrebbe essere lui alla fine il vice Morata. L'ex Fiorentina, che ha segnato due gol nelle amichevoli estive contro Barcellona e Monza, è molto apprezzato dal neo tecnico rossonero Paulo Fonseca che ha speso belle parole su di lui dopo il Trofeo Silvio Berlusconi: "Jovic non lo conoscevo bene, mi ha sorpreso in queste settimane. È un giocatore che in area può aiutare tanto la squadra. Per come ha lavorato finora, mi è piaciuto molto".

Questi i numeri nella stagione 2023-2024 di Jovic con la maglia del Milan:

PRESENZE SERIE A: 23

PRESENZE EUROPA LEAGUE: 3

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 2

PRESENZE COPPA ITALIA: 2

PRESENZE TOTALI: 30

MINUTI IN CAMPO: 1261'

GOL: 9