Tuttosport - L’addio di Mandzukic arriva via social

Mario Mandzukic lascia il Milan, dice addio nuovamente alla Serie A, forse anche al calcio. Lo scrive il quotidiano Tuttosport dopo il messaggio pubblicato ier dal centravanti croato. "Un annuncio arrivato via social - sottolinea il giornale torinese - il giorno dopo la conquista della Champions League". L’esperienza in rossonero di Mandzukic si chiude con un bottino davvero misero: 11 presenze, 287 minuti giocati e zero gol.