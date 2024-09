Tuttosport: "L’americano e il ragazzo di casa: il Milan rinasce con Pulisic e Gabbia"

"L’americano e il ragazzo di casa: il Milan rinasce con Pulisic e Gabbia": titola così questa mattina Tuttosport sui due grandi protagonisti della vittoria di ieri sera del Diavolo nel derby contro l'Inter. A portare in vantaggio i rossoneri è stato Christian Pulisic, mentre a regalare il successo alla formazione milanista dopo sei sconfitte di fila è stato un bel colpo di testa di Matteo Gabbia, prodotto del settore giovanile del Milan.

Dopo il match, il difensore centrale italiano ha commentato così il successo del Diavolo: "Sono contentissimo per me, per noi, per i tifosi, era un momento abbastanza difficile, le cose non uscivano ed eravamo in difficoltà, questa partita ci darà tanta energia. Siamo molto felici, sono contentissimo per me, per la squadra e per la gente".