Tuttosport - La conferma di Mandzukic dipenderà dal finale di stagione

Nell’edizione odierna di Tuttosport si parla anche di Mandzukic. L’uomo che avrebbe dovuto dare il cambio a Ibra - si legge - per il momento ha collezionato appena cinque presenze con la maglia rossonera di cui solo una da titolare. Fino a oggi Pioli ha dovuto fare a meno del croato per ben dieci partite, e quella con il Parma potrebbe anche essere l’undicesima. Troppe per pensare che il Milan possa fare affidamento su di lui anche per la prossima stagione. Al momento l’intenzione del club sarebbe quella di non proseguire il rapporto con Mandzukic, ma la sua permanenza dipenderà dal finale di stagione, ovvero da quante partite riuscirà a giocare e da quanti gol riuscirà a segnare.