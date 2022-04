Tuttosport: "La rabbia di Pioli: 'Il gol era valido!'"

MilanNews.it

Tuttosport in edicola questa mattina titola così: "La rabbia di Pioli: 'Il gol era valido!'". Il quotidiano riporta tutta la rabbia del tecnico rossonero per la rete annullata a Bennacer per un fuorigioco molto dubbio di Kalulu. Queste le sue parole nel post-partita: "Guardate la reazione di Handanovic … Lui non fa niente, se un giocatore del Milan gli avesse occultato la visuale sarebbe subito corso a protestare. Certo, i suoi compagni sì che hanno protestato, protestavano, ma per un fallo di mano che non c’è stato. Dai su…".