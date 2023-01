Tuttosport lancia l'appello: "Ibra, Milan da ripagare"

MilanNews.it

L'edizione di questa mattina in edicola di Tuttosport ha lanciato un appello a Zlatan Ibrahimovic che sta lavorandon per tornare in campo, che non vede dalla partita scudetto di Reggio Emilia. Il titolo dice: "Ibra, Milan da ripagare". Il club rossonero ha creduto (ripetutamente) nel fuoriclasse svedese negli ultimi anni e nonostante i molti acciacchi, l'ultimo, il più lungo, quello che sta affrontando adesso. In un momento così per i rossoneri, è fondamentale che torni Ibra soprattutto come leader nello spogliatoio: la sua assenza nella quotidianità del gruppo si è fatta sentire.