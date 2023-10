Tuttosport - Maignan, oggi il comunicato del Giudice Sportivo: attesa una giornata per "grave fallo di gioco"

C'è grande attesa in casa rossonera per il comunicato del Giudice Sportivo dopo l'ultima giornata di Serie A. In via Aldo Rossi, in particolare, vogliono scoprire quanto verrà squalificato Mike Maignan dopo l'espulsione contro il Genoa: secondo Tuttosport, si va verso una sola giornata di squalifica per "grave fallo di gioco".