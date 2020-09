Tuttosport - Maldini, il futuro è diviso tra la conferma e il prestito

Tra i protagonisti della pre-season rossonera, senza dubbio, figura Daniel Maldini che sabato scorso è andato in gol contro il Monza. Il futuro del giovane figlio d'arte, al momento, è diviso tra prima squadra e Primavera ma non è esclusa una partenza in prestito per farlo crescere. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, quest'anno il classe 2001 non troverà spazio facilmente e il Milan potrebbe decidere di dargli continuità cedendolo in prestito a qualche squadra di Serie B o Serie C per farlo tornare poi pronto per essere protagonista in rossonero.