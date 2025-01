Tuttosport: "Mendes potrebbe spingere Antonio Silva verso Conceiçao"

Questa mattina l'edizione di Tuttosport riporta di alcuni intrecci di mercato significativi che investono proprio Milan e Juventus, le due squadre che domani si affronteranno nella seconda semifinale di Supercoppa Italiana a Riyad alle ore 20 italiane. Il collegamento per quanto riguarda le trattative - la sessione invernale inizia oggi e dura fino al 3 febbraio 2025 - investe la posizione di difensore centrale. I bianconeri sono interessati a Fikayo Tomori e Antonio Silva del Benfica. Il Milan detiene il cartellino dell'inglese e potrebbe soffiare il portoghese a Giuntoli.

Facciamo ordine. Tuttosport oggi scrive così: "Juve-Milan è una sfida ai rinforzi difensivi di mercato: i bianconeri insistono per il portoghese del Benfica, che però l'agente Mendes potrebbe spingere verso il 'suo' Conceicao in rossonero. Un'operazione che avvicinerebbe Tomori a Torino". Se effettivamente Jorge Mendes dovesse spingere per l'arrivo di Antonio Silva a Milanello, allora la strada di Tomori potrebbe effettivamente portare all'ombra della Mole. Ma per ora sono solo congetture, di certo l'impegno comune a Riyad avvicina i dirigenti e i contatti potrebbero farsi più fitti in queste ore.