Tuttosport - Milan a caccia di un difensore: tutti i nomi nel mirino

Il quotidiano Tuttosport fa il punto sulle strategie di mercato del Milan in vista della sessione invernale. I rossoneri, come ribadito più volte da Paolo Maldini, a gennaio cercheranno un difensore per rimpiazzare in rosa l’infortunato Kjaer. Ci sono diversi profili sotto osservazione: da Botman del Lille a Sarr del Chelsea, passando per Bremer e Milenkovic. Torino e Fiorentina, però, difficilmente lasceranno partire i loro giocatori a inizio anno.